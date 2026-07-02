Ворог ударив КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах: відомо про 11 постраждалих, серед яких троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Зазначається, що діти покинули навчальний заклад раніше.



Постраждали, за попередніми даними, дві виховательки закладу - їхній стан середньої тяжкості.

Пошкодження

Пошкоджено, попередньо, 3 приватні будинки поруч та 2 приватні автівки.

Наслідки ліквідовуються, інформація уточнюється.

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Деталі

Як розповів голова ОВА Олег Григоров, навчальний заклад розташований у житловому секторі. У будівлі НВК значні пошкодження, пошкоджений дитячий майданчик і будинки поруч.

Ще два КАБи вдарили по обʼєктах інфраструктури.

Усі масштаби атаки рф з’ясовуються.

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Оновлена інформація

Пізніше Григоров повідомив, що вже 11 цивільних звернулися по допомогу до медиків після удару КАБ по Сумській громаді.

Серед них – троє дітей. Вони живуть поруч і були неподалік місця удару.

Школа, в яку влучила російська авіабомба, розташована серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч – дитячий майданчик, стадіон, магазини і домівки людей.

У підлітків – гостра реакція на стрес.

Також зі скаргами на самопочуття зверталися дорослі. У лікарні обстежують 56-річну жінку.

Усі інші отримали допомогу на місці або були відпущені додому після огляду медиків.

Наслідки атаки













