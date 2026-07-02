Ворог ударив КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах: відомо про 11 постраждалих, серед яких троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Зазначається, що діти покинули навчальний заклад раніше.
Постраждали, за попередніми даними, дві виховательки закладу - їхній стан середньої тяжкості.
Пошкодження
Пошкоджено, попередньо, 3 приватні будинки поруч та 2 приватні автівки.
Наслідки ліквідовуються, інформація уточнюється.
Деталі
Як розповів голова ОВА Олег Григоров, навчальний заклад розташований у житловому секторі. У будівлі НВК значні пошкодження, пошкоджений дитячий майданчик і будинки поруч.
Ще два КАБи вдарили по обʼєктах інфраструктури.
Усі масштаби атаки рф з’ясовуються.
Оновлена інформація
Пізніше Григоров повідомив, що вже 11 цивільних звернулися по допомогу до медиків після удару КАБ по Сумській громаді.
Серед них – троє дітей. Вони живуть поруч і були неподалік місця удару.
Школа, в яку влучила російська авіабомба, розташована серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч – дитячий майданчик, стадіон, магазини і домівки людей.
У підлітків – гостра реакція на стрес.
Також зі скаргами на самопочуття зверталися дорослі. У лікарні обстежують 56-річну жінку.
Усі інші отримали допомогу на місці або були відпущені додому після огляду медиків.
Наслідки атаки
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