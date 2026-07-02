Враг ударил КАБом по учебно-воспитательному комплексу в Сумах: известно об 11 пострадавших, среди которых трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удар с помощью КАБа по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились воспитательные занятия с детьми.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

Отмечается, что дети покинули учебное заведение раньше.



По предварительным данным, пострадали две воспитательницы учреждения — их состояние оценивается как средней тяжести.

Повреждения

По предварительным данным, повреждены 3 частных дома по соседству и 2 частных автомобиля.

Последствия ликвидируются, информация уточняется.

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Подробности

Как рассказал глава ОГА Олег Григоров, учебное заведение расположено в жилом районе. Здание УВК получило значительные повреждения, повреждены детская площадка и дома по соседству.

Еще два КАБа нанесли удары по объектам инфраструктуры.

Все масштабы атаки РФ выясняются.

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Обновленная информация

Позже Григоров сообщил, что уже 11 гражданских обратились за помощью к медикам после удара КАБ по Сумской громаде.

Среди них – трое детей. Они живут рядом и находились недалеко от места удара.

Школа, в которую попала российская авиабомба, находится среди жилых домов в частном секторе. Рядом – детская площадка, стадион, магазины и дома людей.

У подростков – острая реакция на стресс.

Также с жалобами на самочувствие обращались взрослые. В больнице обследуют 56-летнюю женщину.

Все остальные получили помощь на месте или были отпущены домой после осмотра медиков.

Последствия атаки













