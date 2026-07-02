Враг ударил КАБом по учебно-воспитательному комплексу в Сумах: известно об 11 пострадавших, среди которых трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удар с помощью КАБа по учебно-воспитательному комплексу в Сумах, в котором в летний период проводились воспитательные занятия с детьми.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Отмечается, что дети покинули учебное заведение раньше.
По предварительным данным, пострадали две воспитательницы учреждения — их состояние оценивается как средней тяжести.
Повреждения
По предварительным данным, повреждены 3 частных дома по соседству и 2 частных автомобиля.
Последствия ликвидируются, информация уточняется.
Подробности
Как рассказал глава ОГА Олег Григоров, учебное заведение расположено в жилом районе. Здание УВК получило значительные повреждения, повреждены детская площадка и дома по соседству.
Еще два КАБа нанесли удары по объектам инфраструктуры.
Все масштабы атаки РФ выясняются.
Обновленная информация
Позже Григоров сообщил, что уже 11 гражданских обратились за помощью к медикам после удара КАБ по Сумской громаде.
Среди них – трое детей. Они живут рядом и находились недалеко от места удара.
Школа, в которую попала российская авиабомба, находится среди жилых домов в частном секторе. Рядом – детская площадка, стадион, магазины и дома людей.
У подростков – острая реакция на стресс.
Также с жалобами на самочувствие обращались взрослые. В больнице обследуют 56-летнюю женщину.
Все остальные получили помощь на месте или были отпущены домой после осмотра медиков.
Последствия атаки
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