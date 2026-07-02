Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах: трое гражданских лиц пострадали

Российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Сумах.

Об этом сообщил и.о. мэра Артем Кобзар, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Около 13:40 российские захватчики атаковали беспилотником одну из автозаправочных станций в Заречном районе города.

"По предварительной информации, трое гражданских лиц пострадали. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.



На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается уточнение последствий атаки", - добавил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в некоторых громадах Сумской области после обстрелов Россией АЗС будут работать мобильные заправки.

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