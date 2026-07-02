429 1
Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах: трое гражданских лиц пострадали
Российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Сумах.
Об этом сообщил и.о. мэра Артем Кобзар, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Около 13:40 российские захватчики атаковали беспилотником одну из автозаправочных станций в Заречном районе города.
"По предварительной информации, трое гражданских лиц пострадали. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается уточнение последствий атаки", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в некоторых громадах Сумской области после обстрелов Россией АЗС будут работать мобильные заправки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль