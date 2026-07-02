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Новини Удар по Сумах
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Росіяни вдарили по АЗС у Сумах: троє цивільних постраждали

РФ б’є по АЗС: у Сумах постраждали троє цивільних

Російські загарбники вдарили безпілотником по АЗС у Сумах.

Про це повідомив в.о. мера Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 13:40 російські загарбники атакували безпілотником одну із автозаправних станцій у Зарічному районі міста.

"За попередньою інформацією, троє цивільних людей постраждали. Усім надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атаки", - додав він.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.

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Автор: 

АЗС (1981) обстріл (34871) Сумська область (4847) Суми (1140) Сумський район (650)
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