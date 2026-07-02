436 1
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах: троє цивільних постраждали
Російські загарбники вдарили безпілотником по АЗС у Сумах.
Про це повідомив в.о. мера Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 13:40 російські загарбники атакували безпілотником одну із автозаправних станцій у Зарічному районі міста.
"За попередньою інформацією, троє цивільних людей постраждали. Усім надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атаки", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль