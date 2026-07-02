Через часті обстріли Росією АЗС на Сумщині запроваджують мобільні заправки

У деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тростянецькій міській раді.

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У Тростянецькій громаді Сумської області для забезпечення жителів пальним розгорнуть мережу мобільних автозаправних станцій. Таке рішення ухвалили після пошкодження стаціонарних АЗС внаслідок російських обстрілів.

У міській раді повідомили, що продаж пального здійснюватиметься за допомогою невеликих автозаправних автомобілів.

"У зв’язку з пошкодженням АЗС на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Місця заправок змінюватимуть, пальне продаватимуть за готівку

У міськраді зазначили, що місця розташування мобільних АЗС постійно змінюватимуть з міркувань безпеки, щоб зменшити ризик їхнього ураження під час російських атак.

Пальне відпускатимуть лише за готівковий розрахунок.

"Під час оголошення повітряної тривоги відпуск пального здійснюватися не буде", – додали у міськраді.

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Росія неодноразово атакувала АЗС у громаді

Російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях на Сумщині. Зокрема, 17 червня міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив, що внаслідок російських обстрілів усі АЗС у місті були знищені.

Після цього в обласній військовій адміністрації повідомили про намір організувати роботу мобільних автозаправних станцій для забезпечення населення пальним.