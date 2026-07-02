Через часті обстріли Росією АЗС на Сумщині запроваджують мобільні заправки
У деяких громадах Сумської області, після обстрілів Росією АЗС, працюватимуть мобільні заправки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тростянецькій міській раді.
У Тростянецькій громаді Сумської області для забезпечення жителів пальним розгорнуть мережу мобільних автозаправних станцій. Таке рішення ухвалили після пошкодження стаціонарних АЗС внаслідок російських обстрілів.
У міській раді повідомили, що продаж пального здійснюватиметься за допомогою невеликих автозаправних автомобілів.
"У зв’язку з пошкодженням АЗС на території громади для забезпечення населення паливом буде розгорнуто мережу мобільних точок для придбання пального для автомобілів, де відпуск пального буде здійснюватися за допомогою невеликих автозаправних автомобілів", – йдеться у повідомленні.
Місця заправок змінюватимуть, пальне продаватимуть за готівку
У міськраді зазначили, що місця розташування мобільних АЗС постійно змінюватимуть з міркувань безпеки, щоб зменшити ризик їхнього ураження під час російських атак.
Пальне відпускатимуть лише за готівковий розрахунок.
"Під час оголошення повітряної тривоги відпуск пального здійснюватися не буде", – додали у міськраді.
Росія неодноразово атакувала АЗС у громаді
Російські війська регулярно завдають ударів по автозаправних станціях на Сумщині. Зокрема, 17 червня міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив, що внаслідок російських обстрілів усі АЗС у місті були знищені.
Після цього в обласній військовій адміністрації повідомили про намір організувати роботу мобільних автозаправних станцій для забезпечення населення пальним.
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