Из-за частых обстрелов Россией АЗС на Сумщине вводят мобильные заправки

В некоторых населенных пунктах Сумской области после обстрелов Россией АЗС будут работать мобильные заправки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тростянецком городском совете.

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В Тростянецкой громаде Сумской области для обеспечения жителей топливом развернут сеть мобильных автозаправочных станций. Такое решение приняли после повреждения стационарных АЗС в результате российских обстрелов.

В городском совете сообщили, что продажа топлива будет осуществляться с помощью небольших автозаправочных автомобилей.

"В связи с повреждением АЗС на территории общины для обеспечения населения топливом будет развернута сеть мобильных точек по продаже топлива для автомобилей, где отпуск топлива будет осуществляться с помощью небольших автозаправочных автомобилей", - говорится в сообщении.

Места заправок будут меняться, топливо будут продавать за наличные

В горсовете отметили, что места расположения мобильных АЗС будут постоянно меняться из соображений безопасности, чтобы снизить риск их поражения во время российских атак.

Топливо будет отпускаться только за наличный расчет.

"Во время объявления воздушной тревоги отпуск топлива осуществляться не будет", – добавили в горсовете.

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Россия неоднократно атаковала АЗС в громаде

Российские войска регулярно наносят удары по автозаправочным станциям в Сумской области. В частности, 17 июня мэр Тростянца Юрий Бова сообщил, что в результате российских обстрелов все АЗС в городе были уничтожены.

После этого в областной военной администрации сообщили о намерении организовать работу мобильных автозаправочных станций для обеспечения населения топливом.