РФ вдарила по Сумах КАБами та БпЛА: 4 загиблих, понад 20 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО (оновлено)
Місто Суми впродовж 3 липня перебуває під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб.
Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Терор рашистів
"Суми. Обласний центр під масованою атакою російських БпЛА та керованих авіабомб. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Значні пошкодження у житловому секторі", - заявив очільник ОВА Олег Григоров.
Поранені цивільні. Попередньо, серед постраждалих є діти. Триває рятувальна операція.
Місцеве видання "Кордон. Медіа" повідомляє, що пошкоджений багатоквартирний будинок, понад 10 поранених та є загиблі. Інформація потребує офіційного підтвердження.
Оновлення
В ОВА уточнили, що був удар 6 авіабомбами, відомо про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару по одній із центральних вулиць Сум. В епіцентрі удару – багатоповерхівка, магазин і дорога. На місці було багато людей, серед них діти.
- Поранених транспортують до лікарень. У важкому стані 13-річна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим. Усі масштаби наслідків атаки уточнюється.
Станом на 23:00 вже 4 загиблих, повідомив Григоров. Російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини
"20 людей уже госпіталізовані. Половина з них – із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних. Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим. Вдячність усім службам, медикам і небайдужим мешканцям Сум, які допомагали людям у перші хвилини після удару. Серед постраждалих, попередньо, троє неповнолітніх", - йдеться у повідомленні.
Станом на 23:58 відомо про 22 постраждалих внаслідок удару КАБом по житловому сектору Сум, з яких троє дітей. Про це написав начальник МВА Сергій Кривошеєнко.
Лікарі оцінюють як тяжкий стан 16-річної дівчинки та ще багатьох поранених, доставлених до лікарень.
Раніше повідомлялось про 4 загиблих, серед яких 1 дитина.
Пошкоджена велика кількість житлових багатоповерхівок.
Наслідки
Цілодобові атаки Сум та області
- Нагадаємо, 2 липня російські війська завдали удару КАБом по навчально-виховному комплексу в Сумах, у якому проводилися виховні заняття з дітьми в літній період.
- 1 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум, зокрема влучили в автівку на території автозаправної станції. Внаслідок удару постраждали троє людей, ще одна жінка отримала поранення в іншому епізоді атаки.
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