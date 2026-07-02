Масована атака РФ на Київ: 27 загиблих, у Дарницькому районі триває розбір завалів

У Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч на 2 липня загинули щонайменше 25 людей, вже 100 постраждалих. Розбір завалів триває.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошук людей триває

На одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів та пошук людей. Лише там виявлено 5 загиблих та ще 8 людей не виходять на звʼязок, повідомив Ткаченко.

Станом на 17:30 годину поліція також повідомляла про 100 постраждалих, серед яких є троє малолітніх і неповнолітня дитина. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється, оскільки рятувально-пошукова операція на місцях триває.

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Оновлення 22:50. Ткаченко повідомив, що у лікарні помер ще один постраждалий, який дістав важкі поранення під час сьогоднішнього обстрілу. Кількість жертв зросла до 27 людей.

Масований обстріл Києва 2 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня війська РФ запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.

Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.

Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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