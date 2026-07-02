Росія отримає "справедливу відповідь" від України за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обовʼязково завдасть по Росії удару у відповідь на масовану атаку на Київ 2 липня.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь Росії

"Путін програє цю війну. Ось що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет. Путін боїться хаосу, йому потрібні м'язи, а м'язів на полі бою у нього немає. Треба розуміти, що може бути ескалація. Безумовно, у нього вибори, у нього вибори у вересні. І нашим політикам треба не забувати, не у нас. Нам треба відстояти свою державу. Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. А поки його немає — за справедливі відповіді. РФ отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву — це безперечно", –– заявив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібен захист від російських ракет. Домовляємось із партнерами про це, - Зеленський

Ракети для "петріот"

Також Зеленський розповів, що для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 140 ракет Patriot. Президент заявив, що Україна не має достатньої кількості ракет до систем Patriot для відбиття масованих балістичних атак.

"Ми боремося самі. Жертви – виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися. Бо навіть не просимо більше", — додав Зеленський.

Читайте також: Уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї вилучили вибухотехніки в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 18 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 28 балістичних ракет вдарили по Києву вночі. Це одна з найбільших атак на столицю, - Ігнат. ВIДЕО