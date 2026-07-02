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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів Масований комбінований удар
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Уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї вилучили вибухотехніки в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Після нічної ракетної атаки РФ вибухотехніки поліції Києва вилучили в Оболонському районі уламки ракети Х-69 та 12 нерозірваних бойових суббоєприпасів, які передали ДСНС для знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.

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Після масованого ракетного обстрілу столиці вибухотехніки главку поліції виявили на території одного з підприємств в Оболонському районі уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною.

Зокрема правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані.

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення в умовах полігону. Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.

Після нічної атаки на Київ вибухотехніки знешкодили 12 суббоєприпасів ракети Х-69
Після нічної атаки на Київ вибухотехніки знешкодили 12 суббоєприпасів ракети Х-69
Після нічної атаки на Київ вибухотехніки знешкодили 12 суббоєприпасів ракети Х-69
Після нічної атаки на Київ вибухотехніки знешкодили 12 суббоєприпасів ракети Х-69
Після нічної атаки на Київ вибухотехніки знешкодили 12 суббоєприпасів ракети Х-69

Звернення до громадян

Поліція Києва закликає громадян бути максимально обережними та у разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідку до поліції за номером 102.

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 18 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Також дивіться: 28 балістичних ракет вдарили по Києву вночі. Це одна з найбільших атак на столицю, - Ігнат. ВIДЕО

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Київ (21064) ракети (4486) сапер (246)
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