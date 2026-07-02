Уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї вилучили вибухотехніки в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Після нічної ракетної атаки РФ вибухотехніки поліції Києва вилучили в Оболонському районі уламки ракети Х-69 та 12 нерозірваних бойових суббоєприпасів, які передали ДСНС для знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.

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Після масованого ракетного обстрілу столиці вибухотехніки главку поліції виявили на території одного з підприємств в Оболонському районі уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною.

Зокрема правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані.

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення в умовах полігону. Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.











Звернення до громадян

Поліція Києва закликає громадян бути максимально обережними та у разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідку до поліції за номером 102.

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 18 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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