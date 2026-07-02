Уламки російської ракети Х-69 та 12 бойових суббоєприпасів до неї вилучили вибухотехніки в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж
Після нічної ракетної атаки РФ вибухотехніки поліції Києва вилучили в Оболонському районі уламки ракети Х-69 та 12 нерозірваних бойових суббоєприпасів, які передали ДСНС для знищення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.
Після масованого ракетного обстрілу столиці вибухотехніки главку поліції виявили на території одного з підприємств в Оболонському районі уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною.
Зокрема правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані.
Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення в умовах полігону. Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.
Звернення до громадян
Поліція Києва закликає громадян бути максимально обережними та у разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідку до поліції за номером 102.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 18 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль