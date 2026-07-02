Осколки российской ракеты Х-69 и 12 боевых суббоеприпасов к ней изъяли взрывотехники в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

После ночной ракетной атаки со стороны РФ взрывотехники киевской полиции изъяли в Оболонском районе обломки ракеты Х-69 и 12 неразорвавшихся боевых суббоеприпасов, которые передали ГСЧС для уничтожения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.

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После массированного ракетного обстрела столицы взрывотехники главка полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью.

В частности, правоохранители установили, что часть боеприпасов взорвалась, однако 12 взрывоопасных элементов оставались в активном боевом состоянии.

Специалисты взрывотехнической службы безопасно изъяли их и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне. Также полицейские изъяли обломки корпуса ракеты.











Обращение к гражданам

Полиция Киева призывает граждан быть максимально осторожными и в случае обнаружения каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним и не пытаться самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте о находке в полицию по номеру 102.

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 18 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.

Самые большие разрушения в нескольких районах столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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