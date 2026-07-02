Массированный удар по Киеву: уже 13 погибших, спасательная операция продолжается. ФОТОрепортаж

После массированной российской атаки в Киеве подтверждена гибель 11 человек, еще более 30 пострадали, есть пропавшие без вести. Спасатели работают на 15 участках. Наибольшие разрушения понес Дарницкий район столицы, где разрушена часть многоэтажного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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В Дарницком районе Киева в результате массированной российской атаки разрушена часть девятиэтажного жилого дома. На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы и искать людей.

По данным спасателей, из-под завалов удалось спасти 17 человек, семерых из них деблокировали из-под обломков здания.

На данный момент известно об одном погибшем в этом месте. Также есть информация о людях, которые числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

"Привлечены необходимые специалисты и спецтехника. Место проведения работ и поврежденные дома находятся под охраной полиции. Просьба с пониманием отнестись к установленным ограничениям. В развернутых оперштабах следователи полиции принимают заявления от пострадавших", - отметил Клименко.

Повреждено более 20 жилых домов, известно о 11 погибших и более 30 раненых

В результате массированного российского обстрела Киева повреждено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и работают на 15 объектах в разных районах столицы.

На данный момент в Киеве подтверждена гибель 11 человек. Кроме того, в результате атаки ранения получили более 30 человек.

По предварительным данным, количество пострадавших может увеличиться, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновление

По данным ГСЧС, по состоянию на 8:45 погибли 13 человек.

На местах разрушения, нанесенных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

По словам мэра Кличко, известно о 86 пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. 70 из них были госпитализированы.

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Продолжается поисково-спасательная операция











