РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12261 посетитель онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
8 268 28

Массированный удар по Киеву: уже 13 погибших, спасательная операция продолжается. ФОТОрепортаж

После массированной российской атаки в Киеве подтверждена гибель 11 человек, еще более 30 пострадали, есть пропавшие без вести. Спасатели работают на 15 участках. Наибольшие разрушения понес Дарницкий район столицы, где разрушена часть многоэтажного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Дарницком районе Киева в результате массированной российской атаки разрушена часть девятиэтажного жилого дома. На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы и искать людей.

По данным спасателей, из-под завалов удалось спасти 17 человек, семерых из них деблокировали из-под обломков здания.

На данный момент известно об одном погибшем в этом месте. Также есть информация о людях, которые числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

"Привлечены необходимые специалисты и спецтехника. Место проведения работ и поврежденные дома находятся под охраной полиции. Просьба с пониманием отнестись к установленным ограничениям. В развернутых оперштабах следователи полиции принимают заявления от пострадавших", - отметил Клименко.

Повреждено более 20 жилых домов, известно о 11 погибших и более 30 раненых

В результате массированного российского обстрела Киева повреждено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и работают на 15 объектах в разных районах столицы.

На данный момент в Киеве подтверждена гибель 11 человек. Кроме того, в результате атаки ранения получили более 30 человек.

По предварительным данным, количество пострадавших может увеличиться, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновление

По данным ГСЧС, по состоянию на 8:45 погибли 13 человек.

На местах разрушения, нанесенных российским ударом, в многоэтажке и частных жилых домах в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы.

По словам мэра Кличко, известно о 86 пострадавших в столице в результате ночной атаки врага. 70 из них были госпитализированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время ракетного удара возле станции метро в Киеве на людей посыпалась штукатурка. ВИДЕО

Продолжается поисково-спасательная операция

В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших
В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших
В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших
В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших
В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших
В Киеве после ночного удара РФ повреждено более 20 домов, 11 погибших

Автор: 

Киев (26549) обстрел (33464) Воздушные атаки на Киев (969)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Люди добрі....ідіть в укрття,бережіть себе! Співчуття рідним загиблих...
показать весь комментарий
02.07.2026 08:32 Ответить
+14
Рузкіе будуть так хоч 200 років. А чого б і ні? ПЕРШІ ознаки чогось у них почалось в настроях лише коли бензина не стало - а до цього у них взагалі все було шик. Кордони відкриті, мобілізації масової нема - ВСЕ ШИКАРНО.

Крім МАСОВИХ ударів на їх населенню нічого не поможе. НІЧОГО. На свою армію їм плювати - емпатії в них нема від природи
показать весь комментарий
02.07.2026 08:28 Ответить
+10
Ви ж бачити, як деякі коментатори одразу ж тут вигороджують путіна переводячи стрілки на Зеленського, тобто це не путін дає накази бити по Україні. Причому одні і тиж самі коментатори пишуть таке.
показать весь комментарий
02.07.2026 09:01 Ответить

Загрузка...

 
 