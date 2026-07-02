Масований удар по Києву: вже 13 загиблих, рятувальна операція триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після масованої російської атаки у Києві підтверджено загибель 11 людей, ще понад 30 постраждали, є зниклі безвісти. Рятувальники працюють на 15 локаціях. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де зруйновано частину багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

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У Дарницькому районі Києва внаслідок масованої російської атаки зруйновано частину дев'ятиповерхового житлового будинку. На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція, співробітники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей.

За даними рятувальників, із-під завалів вдалося врятувати 17 осіб, сімох із них деблокували з-під уламків будівлі.

Наразі відомо про одного загиблого на цій локації. Також є інформація про людей, які вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальна операція на місці триває.

"Залучені необхідні фахівці та спецтехніка. Місце проведення робіт та пошкоджені будинки - під охороною поліції. Прохання з розумінням поставитися до встановлених обмежень. У розгорнутих оперштабах слідчі поліції приймають заяви від потерпілих", - зазначив Клименко.

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За даними ДСНС, станом на 8:45 загинули 13 людей.

На місцях руйнування, спричинених російським ударом, у багатоповерхівці та приватних житлових будинках у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи.

За словами мера Кличка, відомо про 86 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували.

Пошкоджено понад 20 житлових будинків

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки та працюють на 15 локаціях у різних районах столиці.

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Триває пошуково-рятувальна операція











