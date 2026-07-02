Україні потрібен захист від російських ракет. Домовляємось із партнерами про це, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував затримки з боку західних партнерів у постачанні засобів протиповітряної оборони та ракет, розкривши деталі невиконаної угоди з Норвегією на тлі чергового масованого обстрілу Києва.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам на місці ворожого удару в Дарницькому районі, передає Цензор.НЕТ.

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Україні треба ракети для ППО

Зеленський описав складні закриті переговори з країнами-донорами, зауваживши, що фінансова готовність партнерів не завжди конвертується у реальну зброю на полі бою.

"Є країни, які, з якими ми домовилися, яким вже віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURl. Наприклад, з Норвегією, не буду казати куди, про готовність проплатити двісті ракет. Всі ці двісті ракет, жодної з них не прийшло... Якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки й людей, це велика проблема", -– розповів він.

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Наслідки чергового масштабного терору РФ

За словами президента, сьогоднішня атака окупантів за кількістю випущених ракет та дронів-камікадзе стала однією з наймасованіших від лютого 2022 року.

Наразі у Києві зафіксовано руйнування чи суттєві пошкодження на 131 об'єкті цивільної інфраструктури та житлового фонду. Медики та екстрені служби працюють у надзвичайному режимі: по невідкладну допомогу вже звернулися понад 100 мирних мешканців, а ДСНС вдалося дістати з-під завалів та врятувати 17 людей.

Зеленський додав, що масштаб завалів є колосальним, тому аварійно-рятувальні роботи та розбір конструкцій на місцях прильотів триватимуть щонайменше до кінця наступної доби.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 18 людей;

майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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