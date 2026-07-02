Україні потрібен захист від російських ракет. Домовляємось із партнерами про це, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розкритикував затримки з боку західних партнерів у постачанні засобів протиповітряної оборони та ракет, розкривши деталі невиконаної угоди з Норвегією на тлі чергового масованого обстрілу Києва.
Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам на місці ворожого удару в Дарницькому районі, передає Цензор.НЕТ.
Україні треба ракети для ППО
Зеленський описав складні закриті переговори з країнами-донорами, зауваживши, що фінансова готовність партнерів не завжди конвертується у реальну зброю на полі бою.
"Є країни, які, з якими ми домовилися, яким вже віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURl. Наприклад, з Норвегією, не буду казати куди, про готовність проплатити двісті ракет. Всі ці двісті ракет, жодної з них не прийшло... Якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки й людей, це велика проблема", -– розповів він.
Наслідки чергового масштабного терору РФ
За словами президента, сьогоднішня атака окупантів за кількістю випущених ракет та дронів-камікадзе стала однією з наймасованіших від лютого 2022 року.
Наразі у Києві зафіксовано руйнування чи суттєві пошкодження на 131 об'єкті цивільної інфраструктури та житлового фонду. Медики та екстрені служби працюють у надзвичайному режимі: по невідкладну допомогу вже звернулися понад 100 мирних мешканців, а ДСНС вдалося дістати з-під завалів та врятувати 17 людей.
Зеленський додав, що масштаб завалів є колосальним, тому аварійно-рятувальні роботи та розбір конструкцій на місцях прильотів триватимуть щонайменше до кінця наступної доби.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 18 людей;
- майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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Смерті людей , зруйновані будинки , беззахисні міста перед атаками рашистів це все і його вина і його мародерської шайки .