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Новини Масований комбінований удар
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Україні потрібен захист від російських ракет. Домовляємось із партнерами про це, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував затримки з боку західних партнерів у постачанні засобів протиповітряної оборони та ракет, розкривши деталі невиконаної угоди з Норвегією на тлі чергового масованого обстрілу Києва.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам на місці ворожого удару в Дарницькому районі, передає Цензор.НЕТ.

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Україні треба ракети для ППО

Зеленський описав складні закриті переговори з країнами-донорами, зауваживши, що фінансова готовність партнерів не завжди конвертується у реальну зброю на полі бою.

"Є країни, які, з якими ми домовилися, яким вже віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURl. Наприклад, з Норвегією, не буду казати куди, про готовність проплатити двісті ракет. Всі ці двісті ракет, жодної з них не прийшло... Якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки й людей, це велика проблема", -– розповів він.

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Наслідки чергового масштабного терору РФ

За словами президента, сьогоднішня атака окупантів за кількістю випущених ракет та дронів-камікадзе стала однією з наймасованіших від лютого 2022 року.

Наразі у Києві зафіксовано руйнування чи суттєві пошкодження на 131 об'єкті цивільної інфраструктури та житлового фонду. Медики та екстрені служби працюють у надзвичайному режимі: по невідкладну допомогу вже звернулися понад 100 мирних мешканців, а ДСНС вдалося дістати з-під завалів та врятувати 17 людей.

Зеленський додав, що масштаб завалів є колосальним, тому аварійно-рятувальні роботи та розбір конструкцій на місцях прильотів триватимуть щонайменше до кінця наступної доби.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 18 людей;
  • майже 90 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях. Під завалами шукають людей. У тому числі - 15-річну дівчину та її родину.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28230) Київ (21021) ППО (4232) Повітряні атаки на Київ (1027) війна в Україні (8659)
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Топ коментарі
+6
То добре, що можна з партнерами домовлятися. А от раніше пам'ятаю нааіть клістрони із комплексів С-300 вилучали, щоб Порошенку насолити і зауравали ракетні програми, щоб шугати Пашинського.
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02.07.2026 17:06 Відповісти
+6
І де твої ракети,чудо ти картаве? ти за 7 років презом сам став мільярдером,Єрмака зробив мілрд.,Міндіча,всіх інших типу Чернишова мультимільйонерами,а ракети не зробив ЖОДНОЇ!!
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02.07.2026 17:10 Відповісти
+6
Зеленський особисто винен у тому що Україна досі не має своєї балістики , з початку тримав до останнього паскуду Рєзнікова , потім це некомпетентне чувирло Умєрова , чотири роки саботажа .А зараз Зеленський починає розповідати що нам потрібна балістика і ППО .
Смерті людей , зруйновані будинки , беззахисні міста перед атаками рашистів це все і його вина і його мародерської шайки .
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02.07.2026 17:11 Відповісти

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