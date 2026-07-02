Украине нужна защита от российских ракет. Мы договариваемся об этом с партнерами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал задержки со стороны западных партнеров в поставках средств противовоздушной обороны и ракет, раскрыв подробности невыполненного соглашения с Норвегией на фоне очередного массированного обстрела Киева.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам на месте вражеского удара в Дарницком районе, передает Цензор.НЕТ.

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Украине нужны ракеты для ПВО

Зеленский рассказал о сложных закрытых переговорах со странами-донорами, отметив, что финансовая готовность партнеров не всегда превращается в реальное оружие на поле боя.

"Есть страны, с которыми мы договорились, которым уже отдали деньги. Там, где работала PURL, отдельно без PURL. Например, с Норвегией, не буду говорить, куда именно, о готовности оплатить двести ракет. Все эти двести ракет, ни одной из них не пришло... Если бы партнеры вовремя давали то, что обещали, мы сегодня могли бы сохранить дома и людей, это большая проблема", —рассказал он.

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Последствия очередного масштабного террора РФ

По словам президента, сегодняшняя атака оккупантов по количеству выпущенных ракет и дронов-камикадзе стала одной из самых массированных с февраля 2022 года.

На данный момент в Киеве зафиксированы разрушения или существенные повреждения на 131 объекте гражданской инфраструктуры и жилого фонда. Медики и экстренные службы работают в чрезвычайном режиме: за неотложной помощью уже обратились более 100 мирных жителей, а ГСЧС удалось извлечь из-под завалов и спасти 17 человек.

Зеленский добавил, что масштаб завалов колоссален, поэтому аварийно-спасательные работы и разбор конструкций в местах попадания ракет продлятся как минимум до конца следующих суток.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли по меньшей мере 18 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью.

Самые большие разрушения в нескольких районах столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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