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Новости Массированный ракетный обстрел Массированный комбинированный удар
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Главы МИД стран Европы отреагировали на ночной удар по Киеву: "Россия устроила настоящий ад"

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев.

Массированная ночная атака России на Киев, унесшая жизни как минимум 20 человек и приведшая к более чем 80 раненым, вызвала волну осуждения со стороны европейских дипломатов.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в своих социальных сетях призвали усилить давление на агрессора и увеличить военную помощь Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявления европейских министров

Европейские лидеры единодушно подчеркивают, что единственный способ остановить Москву - это максимальное давление и оружие для ВСУ.

  • Латвия (Байба Браже): Заявила о полной солидарности и отметила, что Россию необходимо принуждать к миру максимальным санкционным давлением и непрерывной поддержкой Украины.

  • Эстония (Маргус Цахкна): Подчеркнул, что трагедия является следствием имперских амбиций Кремля. По его словам, Украине срочно нужны дополнительные военные средства для защиты гражданского населения.

  • Италия (Антонио Таяни): Выразил поддержку украинскому коллеге Андрею Сибизе и заверил, что Рим будет помогать Киеву до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир.

  • Финляндия (Элина Валтонен): Назвала кадры из Киева ужасающими, осудила удары по гражданской инфраструктуре и выразила восхищение храбростью украинцев.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая во время обстрела находилась непосредственно в столице, эмоционально прокомментировала действия оккупантов. Она заявила, что "Россия устроила настоящий ад".

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Автор: 

Европа (2464) МИД (7083) Украина (44535)
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Топ комментарии
+8
О пішла поезія, красиві епітети.🤬
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02.07.2026 15:21 Ответить
+3
До сраки нам ваші "співчування" комплектуючі до ракет роблять на верстатах чпк, їх можна дистанційно заблочити, але але..
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02.07.2026 15:28 Ответить
+2
а шо сказало польське мзс та пан навроцький?
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02.07.2026 15:39 Ответить

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