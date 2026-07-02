Главы МИД стран Европы отреагировали на ночной удар по Киеву: "Россия устроила настоящий ад"

Массированная ночная атака России на Киев, унесшая жизни как минимум 20 человек и приведшая к более чем 80 раненым, вызвала волну осуждения со стороны европейских дипломатов.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в своих социальных сетях призвали усилить давление на агрессора и увеличить военную помощь Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявления европейских министров

Европейские лидеры единодушно подчеркивают, что единственный способ остановить Москву - это максимальное давление и оружие для ВСУ.

Латвия (Байба Браже): Заявила о полной солидарности и отметила, что Россию необходимо принуждать к миру максимальным санкционным давлением и непрерывной поддержкой Украины.

Эстония (Маргус Цахкна): Подчеркнул, что трагедия является следствием имперских амбиций Кремля. По его словам, Украине срочно нужны дополнительные военные средства для защиты гражданского населения.

Италия (Антонио Таяни): Выразил поддержку украинскому коллеге Андрею Сибизе и заверил, что Рим будет помогать Киеву до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир.

Финляндия (Элина Валтонен): Назвала кадры из Киева ужасающими, осудила удары по гражданской инфраструктуре и выразила восхищение храбростью украинцев.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая во время обстрела находилась непосредственно в столице, эмоционально прокомментировала действия оккупантов. Она заявила, что "Россия устроила настоящий ад".

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