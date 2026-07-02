Глави МЗС країн Європи відреагували на нічний удар по Києву: "Росія вчинила справжнє пекло"
Масована нічна атака Росії на Київ, яка забрала життя щонайменше 20 людей та залишила понад 80 поранених, викликала хвилю засудження з боку європейських дипломатів.
Очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС у своїх соціальних мережах закликали посилити тиск на агресора та збільшити військову допомогу Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Заяви європейських міністрів
Європейські лідери одностайно наголошують, що єдиний спосіб зупинити Москву - це максимальний тиск та зброя для ЗСУ.
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Латвія (Байба Браже): Заявила про повну солідарність та зазначила, що Росію необхідно примушувати до миру максимальним санкційним тиском і безперервною підтримкою України.
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Естонія (Маргус Цахкна): Наголосив, що трагедія є наслідком імперських амбіцій Кремля. За його словами, Україні терміново потрібні додаткові військові засоби для захисту цивільних.
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Італія (Антоніо Таяні): Висловив підтримку українському колезі Андрію Сибізі та запевнив, що Рим допомагатиме Києву аж до досягнення справедливого миру.
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Фінляндія (Еліна Валтонен): Назвала кадри з Києва жахливими, засудила удари по цивільній інфраструктурі та висловила захоплення хоробрістю українців.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка під час обстрілу перебувала безпосередньо в столиці, емоційно прокоментувала дії окупантів. Вона заявила, що "Росія вчинила справжнє пекло".
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