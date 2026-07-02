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Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
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Глави МЗС країн Європи відреагували на нічний удар по Києву: "Росія вчинила справжнє пекло"

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ.

Масована нічна атака Росії на Київ, яка забрала життя щонайменше 20 людей та залишила понад 80 поранених, викликала хвилю засудження з боку європейських дипломатів.

Очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС у своїх соціальних мережах закликали посилити тиск на агресора та збільшити військову допомогу Україні, інформує Цензор.НЕТ.

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Заяви європейських міністрів

Європейські лідери одностайно наголошують, що єдиний спосіб зупинити Москву - це максимальний тиск та зброя для ЗСУ.

  • Латвія (Байба Браже): Заявила про повну солідарність та зазначила, що Росію необхідно примушувати до миру максимальним санкційним тиском і безперервною підтримкою України.

  • Естонія (Маргус Цахкна): Наголосив, що трагедія є наслідком імперських амбіцій Кремля. За його словами, Україні терміново потрібні додаткові військові засоби для захисту цивільних.

  • Італія (Антоніо Таяні): Висловив підтримку українському колезі Андрію Сибізі та запевнив, що Рим допомагатиме Києву аж до досягнення справедливого миру.

  • Фінляндія (Еліна Валтонен): Назвала кадри з Києва жахливими, засудила удари по цивільній інфраструктурі та висловила захоплення хоробрістю українців.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка під час обстрілу перебувала безпосередньо в столиці, емоційно прокоментувала дії окупантів. Вона заявила, що "Росія вчинила справжнє пекло".

Також дивіться: Масований удар по Києву: вже 20 загиблих, рятувальна операція триває. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Європа (2536) МЗС (4351) Україна (7565)
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Топ коментарі
+8
О пішла поезія, красиві епітети.🤬
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02.07.2026 15:21 Відповісти
+3
До сраки нам ваші "співчування" комплектуючі до ракет роблять на верстатах чпк, їх можна дистанційно заблочити, але але..
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02.07.2026 15:28 Відповісти
+2
а шо сказало польське мзс та пан навроцький?
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02.07.2026 15:39 Відповісти

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