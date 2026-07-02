Россия получит "справедливый ответ" от Украины за сегодняшний удар по Киеву, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно нанесет по России ответный удар в ответ на массированную атаку на Киев 2 июля.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ России

"Путин проигрывает эту войну. Вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами. Путин боится хаоса, ему нужны мускулы, а мускулов на поле боя у него нет. Надо понимать, что может произойти эскалация. Безусловно, у него выборы, у него выборы в сентябре. И нашим политикам нужно не забывать, что это не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет — за справедливые ответы. РФ получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это бесспорно", — заявил президент.

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Ракеты для "Патриот"

Также Зеленский рассказал, что для перехвата около 70 баллистических ракет Украине нужно не менее 140 ракет Patriot. Президент заявил, что у Украины нет достаточного количества ракет для систем Patriot, чтобы отразить массированные баллистические атаки.

"Мы сражаемся в одиночку. Жертвы — исключительно украинские. Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Потому что мы даже не просим большего", — добавил Зеленский.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 18 человек;

почти 90 получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.

Самые большие разрушения в нескольких районах столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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