Россия получит "справедливый ответ" от Украины за сегодняшний удар по Киеву, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно нанесет по России ответный удар в ответ на массированную атаку на Киев 2 июля.
Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ России
"Путин проигрывает эту войну. Вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами. Путин боится хаоса, ему нужны мускулы, а мускулов на поле боя у него нет. Надо понимать, что может произойти эскалация. Безусловно, у него выборы, у него выборы в сентябре. И нашим политикам нужно не забывать, что это не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет — за справедливые ответы. РФ получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это бесспорно", — заявил президент.
Ракеты для "Патриот"
Также Зеленский рассказал, что для перехвата около 70 баллистических ракет Украине нужно не менее 140 ракет Patriot. Президент заявил, что у Украины нет достаточного количества ракет для систем Patriot, чтобы отразить массированные баллистические атаки.
"Мы сражаемся в одиночку. Жертвы — исключительно украинские. Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Потому что мы даже не просим большего", — добавил Зеленский.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 18 человек;
- почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.
Самые большие разрушения в нескольких районах столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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