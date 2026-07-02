РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12794 посетителя онлайн
Новости Удары по рф Массированный комбинированный удар
2 396 50

Россия получит "справедливый ответ" от Украины за сегодняшний удар по Киеву, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно нанесет по России ответный удар в ответ на массированную атаку на Киев 2 июля.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ России

"Путин проигрывает эту войну. Вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами. Путин боится хаоса, ему нужны мускулы, а мускулов на поле боя у него нет. Надо понимать, что может произойти эскалация. Безусловно, у него выборы, у него выборы в сентябре. И нашим политикам нужно не забывать, что это не у нас. Нам нужно отстоять свое государство. Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет — за справедливые ответы. РФ получит ответ за сегодняшний удар по Киеву — это бесспорно", — заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужна защита от российских ракет. Мы договариваемся об этом с партнерами, - Зеленский

Ракеты для "Патриот"

Также Зеленский рассказал, что для перехвата около 70 баллистических ракет Украине нужно не менее 140 ракет Patriot. Президент заявил, что у Украины нет достаточного количества ракет для систем Patriot, чтобы отразить массированные баллистические атаки.

"Мы сражаемся в одиночку. Жертвы — исключительно украинские. Нам нужно от партнеров просто, чтобы они делали то, о чем договорились. Потому что мы даже не просим большего", — добавил Зеленский.

Читайте также: Осколки российской ракеты Х-69 и 12 боевых суббоеприпасов к ней изъяли взрывотехники в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • погибли не менее 18 человек;
  • почти 90 получили ранения, среди них двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и ее семью.

Самые большие разрушения в нескольких районах столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 28 баллистических ракет ударили по Киеву ночью. Это одна из крупнейших атак на столицу, — Игнат. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24705) обстрел (33517) война в Украине (8597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зеркальні блекаути в москві вже були. Хто робить, той не п*здить, а мовчки робить.
показать весь комментарий
02.07.2026 17:22 Ответить
+11
ЗЕбазікало
показать весь комментарий
02.07.2026 17:22 Ответить
+10
40 у Міндіча, 50 у Цукермана. В долярах. За рахунок життів громадян України.
показать весь комментарий
02.07.2026 17:26 Ответить

Загрузка...

 
 