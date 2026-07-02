РФ випустила 74 ракети та 496 БпЛА по Україні: збито 48 ракет та 476 безпілотників. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 2 липня російські окупанти випустили по Україні 74 ракети та 496 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Всього рашисти випустили 570 засобів повітряного нападу:
- 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., - рф);
- 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., - рф);
- 34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., - рф);
- 8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, - рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., - рф);
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 32 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 476 ворожих БпЛА різних типів.
Станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.
Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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Відповідь повинна бути така щоб земля горіла під ногами цих ублюдків.
Тепла,світла,води нема у нас - тепла,світла,води не повинно бути в них,не тільки бензину.