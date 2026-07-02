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Новини Результат роботи ППО Масований комбінований удар
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РФ випустила 74 ракети та 496 БпЛА по Україні: збито 48 ракет та 476 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Як відпрацювала ППО під час масованого обстрілу 2 липня?

У ніч на 2 липня російські окупанти випустили по Україні 74 ракети та 496 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Всього рашисти випустили 570 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., - рф);
  • 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., - рф);
  • 34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., - рф);
  • 8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, - рф);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., - рф);
  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
  • 32 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 476 ворожих БпЛА різних типів.

Станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.

Як відпрацювала ППО під час масованого обстрілу 2 липня?

Читайте: Масований удар по Києву: міноборони РФ цинічно назвало це "відповіддю на атаки"

Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Читайте також: Масована атака на Київщину: семеро постраждали, пошкодження у кількох районах (оновлено). ФОТО

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обстріл (34817) ППО (4232) Повітряні сили (3518)
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Топ коментарі
+3
Сьогодні головний статист країни висловить співчуття,розкаже що відбулось і торжественно пообіцяє що буде асиметрична відповідь - бла-бла-бла.
Відповідь повинна бути така щоб земля горіла під ногами цих ублюдків.
Тепла,світла,води нема у нас - тепла,світла,води не повинно бути в них,не тільки бензину.
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02.07.2026 09:35 Відповісти
+2
допоки мацква та підєр не перетворяться на грозний зразка 1996, доти підари ніхєра не зупиняться
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02.07.2026 09:33 Відповісти
+2
Від того що ти скулиш на цензорі щодня,нічого не зміниться.
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02.07.2026 09:59 Відповісти

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