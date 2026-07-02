Россия выпустила 74 ракеты и 496 БПЛА по Украине: сбито 48 ракет и 476 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 июля российские оккупанты выпустили по Украине 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Всего рашисты выпустили 570 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район запуска - Курская обл., - РФ);

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянская, Курская обл., – РФ);

34 крылатые ракеты Х-101 (район запуска – Вологодская обл., – РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, – РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска – Воронежская обл., – РФ);

496 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым).

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:

4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

32 крылатые ракеты Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

476 вражеских БПЛА различных типов.

По состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 локациях. Информация о нескольких ракетах уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА.

Читайте: Массированный удар по Киеву: Минобороны РФ цинично назвало это "ответом на атаки"

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы были слышны в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

более 80 получили ранения, в том числе двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

Читайте также: Массированная атака на Киевскую область: семеро пострадали, повреждения в нескольких районах (обновлено). ФОТО