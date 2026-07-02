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Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
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Россия выпустила 74 ракеты и 496 БПЛА по Украине: сбито 48 ракет и 476 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Как отработала ПВО во время массированного обстрела 2 июля?

В ночь на 2 июля российские оккупанты выпустили по Украине 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Всего рашисты выпустили 570 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район запуска - Курская обл., - РФ);
  • 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянская, Курская обл., – РФ);
  • 34 крылатые ракеты Х-101 (район запуска – Вологодская обл., – РФ);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, – РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска – Воронежская обл., – РФ);
  • 496 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым).

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
  • 32 крылатые ракеты Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 476 вражеских БПЛА различных типов.

По состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 локациях. Информация о нескольких ракетах уточняется.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА.

Как отработала ПВО во время массированного обстрела 2 июля?

Читайте: Массированный удар по Киеву: Минобороны РФ цинично назвало это "ответом на атаки"

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы были слышны в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • погибли не менее 13 человек;
  • более 80 получили ранения, в том числе двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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обстрел (33464) ПВО (3793) Воздушные силы (3189)
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Топ комментарии
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Сьогодні головний статист країни висловить співчуття,розкаже що відбулось і торжественно пообіцяє що буде асиметрична відповідь - бла-бла-бла.
Відповідь повинна бути така щоб земля горіла під ногами цих ублюдків.
Тепла,світла,води нема у нас - тепла,світла,води не повинно бути в них,не тільки бензину.
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02.07.2026 09:35 Ответить
+2
допоки мацква та підєр не перетворяться на грозний зразка 1996, доти підари ніхєра не зупиняться
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02.07.2026 09:33 Ответить
+1
Если не ошибся, то статистика печальная 20 искандеров и 4 циркона прилетели куда хотели?
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02.07.2026 09:41 Ответить

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