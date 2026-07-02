Россия выпустила 74 ракеты и 496 БПЛА по Украине: сбито 48 ракет и 476 беспилотников. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 2 июля российские оккупанты выпустили по Украине 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Всего рашисты выпустили 570 средств воздушного нападения:
- 4 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район запуска - Курская обл., - РФ);
- 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянская, Курская обл., – РФ);
- 34 крылатые ракеты Х-101 (район запуска – Вологодская обл., – РФ);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, – РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район запуска – Воронежская обл., – РФ);
- 496 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым).
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 524 цели – 48 ракет и 476 беспилотников различных типов:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
- 32 крылатые ракеты Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 476 вражеских БПЛА различных типов.
По состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 локациях. Информация о нескольких ракетах уточняется.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы были слышны в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- более 80 получили ранения, в том числе двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповідь повинна бути така щоб земля горіла під ногами цих ублюдків.
Тепла,світла,води нема у нас - тепла,світла,води не повинно бути в них,не тільки бензину.