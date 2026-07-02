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Новости Массированный комбинированный удар
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Массированный удар по Киеву: Минобороны РФ цинично назвало это "ответом на атаки"

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев.

Министерство обороны России прокомментировало массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 2 июля. Несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей в Киеве, российское военное ведомство заявило, что целью атаки якобы были только объекты военной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.

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В своем заявлении Минобороны РФ назвало обстрел "ответом" на якобы "террористические атаки" со стороны Украины.

Россия заявила об ударах по военным объектам

В российском оборонном ведомстве утверждают, что во время атаки было применено высокоточное вооружение большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

"Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • погибли не менее 13 человек;
  • более 80 получили ранения, среди них - двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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Автор: 

Киев (26549) обстрел (33464) Воздушные атаки на Киев (969)
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Топ комментарии
+6
рф та росія пишеться з маленької літери
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02.07.2026 09:17 Ответить
+3
Мразі,ці суки можуть воювати з болотними жабами Туди їм всім дорога. Україна покаже їм напрямок Здохніть,упирі!
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02.07.2026 09:22 Ответить
+3
"У відповідь на терористичні атаки московського режиму по об'єктах цивільної інфраструктури було завдано ..." ну і так далі. Де подібні заяви від нашого МО? Для чого? А щоб кацапня не розслаблялася при пошуку причинно-наслідкових зв'язків.
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02.07.2026 09:24 Ответить

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