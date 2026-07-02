Массированный удар по Киеву: Минобороны РФ цинично назвало это "ответом на атаки"
Министерство обороны России прокомментировало массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 2 июля. Несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей в Киеве, российское военное ведомство заявило, что целью атаки якобы были только объекты военной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал российского ведомства.
В своем заявлении Минобороны РФ назвало обстрел "ответом" на якобы "террористические атаки" со стороны Украины.
Россия заявила об ударах по военным объектам
В российском оборонном ведомстве утверждают, что во время атаки было применено высокоточное вооружение большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
"Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным вооружением большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате чего были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- погибли не менее 13 человек;
- более 80 получили ранения, среди них - двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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