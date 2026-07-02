Масований удар по Києву: міноборони РФ цинічно назвало це "відповіддю на атаки"

Міністерство оборони Росії прокоментувало масований ракетно-дроновий удар по Україні в ніч проти 2 липня. Попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів у Києві, російське військове відомство заявило, що ціллю атаки були нібито лише об'єкти військової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського відомства.

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У своїй заяві Міноборони РФ назвало обстріл "відповіддю" на нібито "терористичні атаки" з боку України.

Росія заявила про удари по військових об'єктах

У російському оборонному відомстві стверджують, що під час атаки було застосовано високоточне озброєння великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

"Збройні сили Російської Федерації у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії завдали масованого удару високоточним озброєнням великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами, в результаті якого уражено підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", – йдеться у повідомленні.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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