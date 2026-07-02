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Новини Масований комбінований удар
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Масований удар по Києву: міноборони РФ цинічно назвало це "відповіддю на атаки"

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ.

Міністерство оборони Росії прокоментувало масований ракетно-дроновий удар по Україні в ніч проти 2 липня. Попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів у Києві, російське військове відомство заявило, що ціллю атаки були нібито лише об'єкти військової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського відомства.

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У своїй заяві Міноборони РФ назвало обстріл "відповіддю" на нібито "терористичні атаки" з боку України.

Росія заявила про удари по військових об'єктах

У російському оборонному відомстві стверджують, що під час атаки було застосовано високоточне озброєння великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

"Збройні сили Російської Федерації у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії завдали масованого удару високоточним озброєнням великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами, в результаті якого уражено підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", – йдеться у повідомленні.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817) Повітряні атаки на Київ (1027)
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Топ коментарі
+7
рф та росія пишеться з маленької літери
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02.07.2026 09:17 Відповісти
+3
Мразі,ці суки можуть воювати з болотними жабами Туди їм всім дорога. Україна покаже їм напрямок Здохніть,упирі!
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02.07.2026 09:22 Відповісти
+3
"У відповідь на терористичні атаки московського режиму по об'єктах цивільної інфраструктури було завдано ..." ну і так далі. Де подібні заяви від нашого МО? Для чого? А щоб кацапня не розслаблялася при пошуку причинно-наслідкових зв'язків.
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02.07.2026 09:24 Відповісти

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