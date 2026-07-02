Масований удар по Києву: міноборони РФ цинічно назвало це "відповіддю на атаки"
Міністерство оборони Росії прокоментувало масований ракетно-дроновий удар по Україні в ніч проти 2 липня. Попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів у Києві, російське військове відомство заявило, що ціллю атаки були нібито лише об'єкти військової інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського відомства.
У своїй заяві Міноборони РФ назвало обстріл "відповіддю" на нібито "терористичні атаки" з боку України.
Росія заявила про удари по військових об'єктах
У російському оборонному відомстві стверджують, що під час атаки було застосовано високоточне озброєння великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.
"Збройні сили Російської Федерації у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії завдали масованого удару високоточним озброєнням великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами, в результаті якого уражено підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", – йдеться у повідомленні.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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