Україна потребує не заяв, а рішень після нічного терору Росії, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої російської атаки в ніч проти 2 липня закликав міжнародних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення щодо посилення української протиповітряної оборони та відреагувати на нові воєнні злочини Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, у дописі в соцмережі Х дипломат наголосив, що після "ночі жаху" в Києві головним сигналом України до союзників є необхідність невідкладних дій.

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За словами Сибіги, російський диктатор Володимир Путін "може вести лише підлу та терористичну війну проти цивільних людей, жінок і дітей".

"Адже у протистоянні з Силами оборони України він не може досягти жодного результату", - зазначив очільник МЗС.

Міністр підкреслив, що російські атаки є тяжкими воєнними злочинами.

"Ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи до притягнення до відповідальності та рішучої відповіді", — написав він.

Україна вимагає не заяв, а конкретних рішень

За словами Сибіги, міжнародна спільнота має перейти від заяв із засудженням до практичної підтримки України.

"Україна вимагає рішучих дій від міжнародної спільноти. Не просто слів засудження, а конкретних кроків для припинення російського терору", - наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що Україна потребує якнайшвидших рішень щодо передачі систем протиповітряної оборони та ракет, а також посилення санкційного тиску на Росію.

"Рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні вже зараз, а не потім!", - вказав він.

Сибіга закликав не виправдовувати російські удари

Міністр також розкритикував спроби пояснювати масовані удари Росії по Україні відповіддю на атаки українських Сил оборони по військових цілях на території РФ.

"Виправдовувати звірства Росії проти українців тим, що Москва діє у відповідь на далекобійні удари України по території РФ - аморально", - зазначив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що відповідно до Статті 51 Статуту ООН Україна має законне право на самооборону та ураження легітимних військових цілей на території держави-агресора.

"Росія не має жодного права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії", - підкреслив він.

На завершення міністр закликав міжнародну спільноту не ставити знак рівності між агресором і державою, що захищається.

"Не виправдовуйте звірства, які не мають виправдання", - написав Сибіга.

Він також повідомив, що під час другого дня робочого візиту до Японії інформуватиме іноземних співрозмовників про наслідки чергового масованого удару Росії по Україні.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 13 людей;

54 людини отримали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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