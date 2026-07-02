Пожежа в Оболонському районі Києва після масованої атаки РФ. ВIДЕО
В Оболонському районі Києва після масованого удару РФ виникла пожежа.
Відео оприлюднили у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що наразі рятувальники працюють над ліквідацією загоряння.
Масований удар по Києву 2 липня 2026 року
У ніч на 2 липня російські загарбники здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.
Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків.
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