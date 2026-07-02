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Новини Обстріли Києва Масований комбінований удар
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Пожежа в Оболонському районі Києва після масованої атаки РФ. ВIДЕО

В Оболонському районі Києва після масованого удару РФ виникла пожежа.

Відео оприлюднили у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Відомо, що наразі рятувальники працюють над ліквідацією загоряння.

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Масований удар по Києву 2 липня 2026 року

У ніч на 2 липня російські загарбники здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. 

Дивіться: Під час ракетного удару біля станції метро в Києві на людей посипалася штукатурка. ВIДЕО

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Київ (20982) обстріл (34817) пожежа (4507)
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