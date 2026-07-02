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Новости Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Пожар в Оболонском районе Киева после массированной атаки РФ. ВИДЕО

В Оболонском районе Киева после массированного удара со стороны РФ возник пожар.

Видео опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Известно, что в настоящее время спасатели работают над ликвидацией возгорания.

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Массированный удар по Киеву 2 июля 2026 года

В ночь на 2 июля российские захватчики совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В результате обстрела на данный момент подтверждено 13 погибших и более 86 пострадавших.

Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадало более 20 жилых домов. 

Смотрите: Во время ракетного удара возле станции метро в Киеве на людей посыпалась штукатурка. ВИДЕО

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