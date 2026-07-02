В Киеве после ночной атаки изменили маршруты общественного транспорта

В Киеве после массированной российской атаки в ночь на 2 июля временно изменено движение общественного транспорта. Причиной стали повреждения контактной сети, отсутствие электроснабжения и работы по ликвидации последствий обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГГА.

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С задержками курсируют троллейбусы №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 50.

Также затруднено движение трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19.

Запущены дополнительные автобусные маршруты

Для обеспечения перевозок в столице организованы дополнительные автобусы, которые курсируют по маршрутам трамвая № 14 - от Контрактовой площади до проспекта Отрадный, а также троллейбуса № 41 - от улицы Тулузы до станции метро "Святошин".

Автобусы № 114 и № 118 курсируют по объездным маршрутам

Из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко автобусы №114 и №118 временно изменили маршрут.

Сейчас они следуют через улицу Большую Васильковскую, улицу Гетмана Павла Скоропадского, Владимирскую улицу и далее по бульвару Тараса Шевченко.

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