У Києві після нічної атаки змінили маршрути громадського транспорту

У Києві після масованої російської атаки в ніч на 2 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту. Причиною стали пошкодження контактної мережі, відсутність електроживлення та роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Із затримками курсують тролейбуси №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50.

Також ускладнений рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 і 19.

Запущено додаткові автобусні маршрути

Для забезпечення перевезень у столиці організували додаткові автобуси, які курсують за маршрутами трамвая №14 — від Контрактової площі до проспекту Відрадного, а також тролейбуса №41 — від вулиці Тулузи до станції метро "Святошин".

Автобуси №114 і №118 курсують в об'їзд

Через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка автобуси №114 та №118 тимчасово змінили маршрут.

Наразі вони прямують через вулицю Велику Васильківську, вулицю Гетьмана Павла Скоропадського, Володимирську вулицю та далі бульваром Тараса Шевченка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час ракетного удару біля станції метро в Києві на людей посипалася штукатурка. ВIДЕО