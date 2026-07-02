У Києві після нічної атаки змінили маршрути громадського транспорту
У Києві після масованої російської атаки в ніч на 2 липня тимчасово змінено рух громадського транспорту. Причиною стали пошкодження контактної мережі, відсутність електроживлення та роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМДА.
Із затримками курсують тролейбуси №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50.
Також ускладнений рух трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 і 19.
Запущено додаткові автобусні маршрути
Для забезпечення перевезень у столиці організували додаткові автобуси, які курсують за маршрутами трамвая №14 — від Контрактової площі до проспекту Відрадного, а також тролейбуса №41 — від вулиці Тулузи до станції метро "Святошин".
Автобуси №114 і №118 курсують в об'їзд
Через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка автобуси №114 та №118 тимчасово змінили маршрут.
Наразі вони прямують через вулицю Велику Васильківську, вулицю Гетьмана Павла Скоропадського, Володимирську вулицю та далі бульваром Тараса Шевченка.
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