Украине нужны не заявления, а решения после ночного террора России, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной российской атаки в ночь на 2 июля призвал международных партнеров как можно скорее принять решение об усилении украинской противовоздушной обороны и отреагировать на новые военные преступления России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в посте в социальной сети Х дипломат подчеркнул, что после "ночи ужаса" в Киеве главным сигналом Украины союзникам является необходимость принятия неотложных мер.

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По словам Сибиги, российский диктатор Владимир Путин "может вести только подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей".

"Ведь в противостоянии с Силами обороны Украины он не может достичь никакого результата", - отметил глава МИД.

Министр подчеркнул, что российские атаки являются тяжкими военными преступлениями.

"Мы информируем о них всех партнеров и международные организации, призывая к привлечению к ответственности и решительному ответу", - написал он.

Украина требует не заявлений, а конкретных решений

По словам Сибиги, международное сообщество должно перейти от заявлений с осуждением к практической поддержке Украины.

"Украина требует решительных действий от международного сообщества. Не просто слов осуждения, а конкретных шагов для прекращения российского террора", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Украине необходимы как можно более быстрые решения по передаче систем противовоздушной обороны и ракет, а также усиление санкционного давления на Россию.

"Решения об увеличении поддержки Украины, включая энергетическую помощь, нужны уже сейчас, а не потом!", - указал он.

Сибига призвал не оправдывать российские удары

Министр также раскритиковал попытки объяснять массированные удары России по Украине ответом на атаки украинских Сил обороны по военным целям на территории РФ.

"Оправдывать зверства России против украинцев тем, что Москва действует в ответ на дальнобойные удары Украины по территории РФ, - аморально", - отметил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет законное право на самооборону и поражение легитимных военных целей на территории государства-агрессора.

"Россия не имеет никакого права наносить какие-либо удары по Украине, тогда как Украина имеет полное право отвечать, защищаться от агрессора и поражать любые легитимные военные цели на территории России", - подчеркнул он.

В заключение министр призвал международное сообщество не ставить знак равенства между агрессором и защищающимся государством.

"Не оправдывайте зверства, которые не имеют оправдания", - написал Сибига.

Он также сообщил, что во второй день рабочего визита в Японию будет информировать иностранных собеседников о последствиях очередного массированного удара России по Украине.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

54 человека получили ранения, среди них двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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