В Киеве ракета попала между многоэтажками, образовав большую воронку. ВИДЕО

Российская ракета попала между жилыми домами в столице, что привело к значительным разрушениям и образованию воронки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что боеприпас упал между жилыми многоэтажками, образовав большую воронку и нанеся значительные повреждения окружающим домам.

Подтверждена гибель жителя одного из домов

По информации "Радио Свобода", в одном из поврежденных домов погиб молодой человек. Сначала появилась информация, что ему удалось выжить, однако впоследствии она не подтвердилась.

На месте удара работают экстренные службы, которые продолжают ликвидацию последствий российской атаки.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

погибли не менее 13 человек;

86 человека получили ранения, среди них - двое детей;

повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;

спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

Дарницкий;

Деснянский;

Святошинский;

Соломенский;

Голосеевский;

Печерский;

Подольский;

Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.