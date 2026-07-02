У Києві ракета влучила між багатоповерхівками, утворивши велику вирву. ВIДЕО

Російська ракета влучила між житловими будинками у столиці, спричинивши значні руйнування та утворивши вирву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Зазначається, що боєприпас впав між житловими багатоповерхівками, утворивши велику вирву та завдавши значних пошкоджень навколишнім будинкам.

Підтверджено загибель мешканця одного з будинків

За інформацією "Радіо Свобода", в одному з пошкоджених будинків загинув хлопець. Спочатку з'явилася інформація, що йому вдалося вижити, однак згодом вона не підтвердилася.

На місці удару працюють екстрені служби, які продовжують ліквідацію наслідків російської атаки.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

загинули щонайменше 11 людей;

54 людини отримали поранення, серед них двоє дітей;

пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;

рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

Дарницький;

Деснянський;

Святошинський;

Солом'янський;

Голосіївський;

Печерський;

Подільський;

Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.