Массированная атака РФ на Киев: 25 погибших, в Дарницком районе продолжается разбор завалов

В Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля погибли не менее 25 человек, число пострадавших уже достигло 100. Работы по разбору завалов продолжаются.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поиски людей продолжаются

На одном из объектов в Дарницком районе до сих пор продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. Только там обнаружено 5 погибших, а еще 8 человек не выходят на связь, сообщил Ткаченко.

По состоянию на 17:30 полиция также сообщала о 100 пострадавших, среди которых трое малолетних и один несовершеннолетний ребенок. Информация о количестве пострадавших уточняется, поскольку спасательно-поисковая операция на местах продолжается.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля войска РФ запустили по Украине 496 БПЛА различных типов и 74 ракеты — воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основным направлением удара был Киев. Под атакой оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы.

В результате обстрела были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили. Всего пострадали более 130 домов.

Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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