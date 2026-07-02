Массированная атака РФ на Киев: 25 погибших, в Дарницком районе продолжается разбор завалов
В Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля погибли не менее 25 человек, число пострадавших уже достигло 100. Работы по разбору завалов продолжаются.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Поиски людей продолжаются
На одном из объектов в Дарницком районе до сих пор продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей. Только там обнаружено 5 погибших, а еще 8 человек не выходят на связь, сообщил Ткаченко.
По состоянию на 17:30 полиция также сообщала о 100 пострадавших, среди которых трое малолетних и один несовершеннолетний ребенок. Информация о количестве пострадавших уточняется, поскольку спасательно-поисковая операция на местах продолжается.
Массированный обстрел Киева 2 июля
- По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля войска РФ запустили по Украине 496 БПЛА различных типов и 74 ракеты — воздушного, наземного и морского базирования различных типов.
- Основным направлением удара был Киев. Под атакой оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы.
- В результате обстрела были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили. Всего пострадали более 130 домов.
- Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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