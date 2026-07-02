В Киеве после атаки повреждены 23 учебных заведения в четырёх районах. ФОТОрепортаж

В Киеве в результате массированной атаки российских войск были повреждены 23 учебных заведения в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и Печерском районах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского в Facebook.

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Последствия атаки для учебных заведений

По его словам, повреждены десять детских садов, десять школ, два учреждения внешкольного образования и одно учреждение профессионального образования.

В большинстве зданий взрывной волной выбиты окна и повреждены двери. В отдельных учреждениях повреждены фасады, крыши, внутренние помещения и детские площадки.

"Самое главное — во время атаки никто из детей и сотрудников учебных заведений не пострадал. Сейчас все поврежденные здания обследуют специалисты. После оценки разрушений город оперативно приступит к необходимым восстановительным работам, чтобы заведения были готовы к новому учебному году", — отметил чиновник.

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Сколько учебных заведений пострадало за время войны

По его данным, с начала полномасштабной войны в Киеве уже повреждено 308 учебных заведений.

Среди них 122 детских сада, 154 школы, шесть учреждений внешкольного образования, 15 учреждений профессионального образования, одно высшее учебное заведение и один инклюзивно-ресурсный центр.

2 июля российская армия совершила массированную атаку на Киев с применением беспилотников и ракет. Повреждения зафиксированы во всех районах города.

На данный момент известно о 22 погибших, 100 раненых, спасательная операция продолжается.

От жителей Киева поступило более 350 сообщений о повреждении имущества.

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