Из-за ночного обстрела Киева загрязнены водоемы на Оболони. ФОТОрепортаж
В Оболонском районе Киева в результате ночной российской атаки произошла утечка горюче-смазочных материалов в местные водоемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Загрязнение воды после атаки
В департаменте отметили, что утечка нефтепродуктов произошла на каскаде озер Опечень, в частности в озерах Кирилловском и Иорданском.
"В результате ночной вражеской атаки на Киев на каскаде озер Опечень в Оболонском районе, в частности на озерах Кирилловском и Иорданском, произошла утечка нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
Специалисты коммунального предприятия "Плесо" сразу же приступили к обследованию водных объектов и провели первоочередные мероприятия по оценке состояния водоемов.
В ходе проверки реки Сирец в месте её впадения в Кирилловское озеро обнаружили загрязнение нефтепродуктами, которые распространились по поверхности воды.
Специалисты отобрали пробы воды в реке Сирец, Кирилловском озере, а также в месте впадения воды в реку Днепр.
Как ликвидируют последствия
Результаты лабораторных исследований должны определить дальнейшие действия по ликвидации последствий и восстановлению экологического состояния водоемов.
Для фиксации факта загрязнения КП "Плесо" обратилось в Государственную экологическую инспекцию столичного округа.
С целью локализации загрязнения сотрудники ГСЧС установили сорбирующие боновые заграждения на устье Кирилловского озера. Также планируется установка бонов на реке Сирец, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов.
В департаменте подчеркнули, что купание в озерах Кирилловском и Иорданском запрещено.
Жителей просят воздержаться от приближения к водоемам и любого контакта с водой до нормализации её состояния.
Ситуация находится под постоянным контролем специалистов. Мониторинг водных объектов и работы по ликвидации последствий продолжаются.
По информации ГСЧС, нефтепродукты попали в Кирилловское озеро из-за возгорания на одном из столичных предприятий после атаки. Вещества через ливневую систему попали в водоем.
В настоящее время с помощью спецтехники и лодок продолжаются работы по сбору загрязняющих веществ с поверхности воды.
Специалисты Укргидрометцентра отобрали необходимые пробы для лабораторного анализа.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.
- В Киеве в результате массированного удара 22 погибших, 100 раненых, спасательная операция продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль