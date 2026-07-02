Из-за ночного обстрела Киева загрязнены водоемы на Оболони. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева в результате ночной российской атаки произошла утечка горюче-смазочных материалов в местные водоемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации в Facebook.

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Загрязнение воды после атаки

В департаменте отметили, что утечка нефтепродуктов произошла на каскаде озер Опечень, в частности в озерах Кирилловском и Иорданском.

"В результате ночной вражеской атаки на Киев на каскаде озер Опечень в Оболонском районе, в частности на озерах Кирилловском и Иорданском, произошла утечка нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Специалисты коммунального предприятия "Плесо" сразу же приступили к обследованию водных объектов и провели первоочередные мероприятия по оценке состояния водоемов.

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В ходе проверки реки Сирец в месте её впадения в Кирилловское озеро обнаружили загрязнение нефтепродуктами, которые распространились по поверхности воды.

Специалисты отобрали пробы воды в реке Сирец, Кирилловском озере, а также в месте впадения воды в реку Днепр.

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Как ликвидируют последствия

Результаты лабораторных исследований должны определить дальнейшие действия по ликвидации последствий и восстановлению экологического состояния водоемов.

Для фиксации факта загрязнения КП "Плесо" обратилось в Государственную экологическую инспекцию столичного округа.

С целью локализации загрязнения сотрудники ГСЧС установили сорбирующие боновые заграждения на устье Кирилловского озера. Также планируется установка бонов на реке Сирец, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов.

В департаменте подчеркнули, что купание в озерах Кирилловском и Иорданском запрещено.

Жителей просят воздержаться от приближения к водоемам и любого контакта с водой до нормализации её состояния.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов. Мониторинг водных объектов и работы по ликвидации последствий продолжаются.

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По информации ГСЧС, нефтепродукты попали в Кирилловское озеро из-за возгорания на одном из столичных предприятий после атаки. Вещества через ливневую систему попали в водоем.

В настоящее время с помощью спецтехники и лодок продолжаются работы по сбору загрязняющих веществ с поверхности воды.

Специалисты Укргидрометцентра отобрали необходимые пробы для лабораторного анализа.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

В Киеве в результате массированного удара 22 погибших, 100 раненых, спасательная операция продолжается.

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