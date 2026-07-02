Через нічний обстріл Києва забруднено водойми на Оболоні. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва внаслідок нічної російської атаки стався витік пально-мастильних матеріалів у місцеві водойми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації у Фейсбуці.

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Забруднення води після атаки

У департаменті зазначили, що витік нафтопродуктів стався на каскаді озер Опечень, зокрема в озерах Кирилівському та Йорданському.

"Унаслідок нічної ворожої атаки на Київ на каскаді озер Опечень в Оболонському районі, зокрема на озерах Кирилівському та Йорданському, стався витік нафтопродуктів", - ідеться у повідомленні.

Фахівці комунального підприємства "Плесо" одразу розпочали обстеження водних об'єктів та провели першочергові заходи для оцінки стану водойм.

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Під час перевірки річки Сирець у місці її впадіння в озеро Кирилівське виявили забруднення нафтопродуктами, які поширилися по поверхні води.

Спеціалісти відібрали проби води у річці Сирець, озері Кирилівському, а також у місці виходу води до річки Дніпро.

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Як ліквідовують наслідки

Результати лабораторних досліджень мають визначити подальші дії для ліквідації наслідків та відновлення екологічного стану водойм.

Для фіксації факту забруднення КП "Плесо" звернулося до Державної екологічної інспекції столичного округу.

З метою локалізації забруднення працівники ДСНС встановили сорбуючі бонові загородження на гирлі озера Кирилівського. Також планується встановлення бонів на річці Сирець, щоб не допустити поширення нафтопродуктів.

У департаменті наголосили, що купання в озерах Кирилівському та Йорданському заборонене.

Жителів просять утриматися від наближення до водойм і будь-якого контакту з водою до нормалізації її стану.

Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. Моніторинг водних об'єктів та роботи з ліквідації наслідків тривають.

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За інформацією ДСНС, нафтопродукти потрапили в озеро Кирилівське через займання на одному зі столичних підприємств після атаки. Речовини через зливову систему дісталися водойми.

Наразі за допомогою спецтехніки та човнів тривають роботи зі збору забруднюючих речовин з поверхні води.

Фахівці Укргідрометцентру відібрали необхідні проби для лабораторного аналізу.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.

У Києві унаслідок масованого удару 22 загиблих, 100 поранених, рятувальна операція триває.

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