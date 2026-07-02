Гуманітарний склад УЧХ знищено внаслідок масованої атаки на Київ: збитки сягають понад 79 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня знищено гуманітарний склад Українського Червоного Хреста, втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці організації, передає Цензор.НЕТ.

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Що було знищено?

Зазначається, що на момент російської атаки на столицю на орендованому складі перебували гуманітарні вантажі, необхідні для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи медичних закладів і надання життєво необхідної допомоги сотням тисяч людей із числа найбільш вразливих категорій населення. А саме, критично важливе обладнання, зокрема генератори, теплові насоси, медичне обладнання (медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта) тощо.

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Значна частина цих вантажів була доставлена в Україну через Європейський механізм цивільного захисту для посилення готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Стратегічний резерв гуманітарної допомоги

Крім того, серед знищених запасів також був стратегічний резерв гуманітарної допомоги, сформований для екстреного реагування на наслідки обстрілів, пожеж, евакуацій та інших кризових ситуацій.

До нього входили ковдри, комплекти постільної білизни, гігієнічні набори, тарпауліни, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої необхідності, які використовуються для допомоги людям у перші години після надзвичайних подій.

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Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста. Саме звідси забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення.

Пошкоджено транспорт

Також унаслідок удару пошкоджено вантажний транспортний засіб, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги.

"Ураження складу завдало не лише значних матеріальних збитків. Це удар по гуманітарній інфраструктурі, від роботи якої залежить своєчасна допомога тисячам людей, які постраждали від війни", - наголосили в УЧХ.

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Наслідки атаки на склад

















