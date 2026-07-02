Гуманитарный склад УКК уничтожен в результате массированной атаки на Киев: ущерб превышает 79 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 2 июля был уничтожен гуманитарный склад Украинского Красного Креста, утрачено 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 млн грн.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что было уничтожено?

Отмечается, что на момент российской атаки на столицу на арендованном складе находились гуманитарные грузы, необходимые для экстренного реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций, обеспечения работы медицинских учреждений и оказания жизненно необходимой помощи сотням тысяч людей из числа наиболее уязвимых категорий населения. А именно: критически важное оборудование, в частности генераторы, тепловые насосы, медицинское оборудование (медицинские носилки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента) и т. д.

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Значительная часть этих грузов была доставлена в Украину через Европейский механизм гражданской защиты для повышения готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Стратегический резерв гуманитарной помощи

Кроме того, среди уничтоженных запасов также находился стратегический резерв гуманитарной помощи, сформированный для экстренного реагирования на последствия обстрелов, пожаров, эвакуаций и других кризисных ситуаций.

В него входили одеяла, комплекты постельного белья, гигиенические наборы, брезенты, пленка для аварийного закрытия поврежденных окон, спальные наборы и другие товары первой необходимости, которые используются для оказания помощи людям в первые часы после чрезвычайных событий.

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Уничтоженный склад был одним из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста. Именно отсюда обеспечивалось выполнение гуманитарных проектов, направленных на поддержку населения.

Поврежден транспорт

Также в результате удара повреждено грузовое транспортное средство, которое использовалось для доставки гуманитарной помощи.

"Поражение склада нанесло не только значительный материальный ущерб. Это удар по гуманитарной инфраструктуре, от работы которой зависит своевременная помощь тысячам людей, пострадавших от войны", — подчеркнули в УКК.

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Последствия атаки на склад

















