После атаки РФ киевляне подали более 350 заявлений о поврежденном имуществе, - Кулеба

Более 350 сообщений о повреждении имущества поступило от жителей Киева после массированной российской атаки на столицу. Самые большие разрушения зафиксированы в Дарницком районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

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По его словам, в результате обстрела в Киеве повреждены десятки многоквартирных домов, а часть из них разрушена полностью.

"На данный момент по Киеву поступило уже более 350 сообщений о повреждении имущества", — сообщил Кулеба.

Больше всего пострадал Дарницкий район

По словам чиновника, самая сложная ситуация сохраняется в Дарницком районе, где повреждено более 40 жилых домов. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Всего по Украине после российских ударов за сутки через приложение "Дия" поступило уже более 880 сообщений о поврежденном имуществе.

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Пострадавшим помогают оформить компенсацию

В настоящее время районные комиссии проводят обследование домов, определяют степень разрушений и потребность людей во временном жилье.

По завершении обследований информация будет внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это станет основанием для участия в программе "еВосстановление" или проведения капитальных ремонтов.

В штабах, развернутых в пострадавших районах столицы, сотрудники ЦНАП консультируют жителей по вопросам оформления помощи.

"Местные органы самоуправления должны оперативно провести обследование, обеспечить людей временным жильем и организовать работу штабов так, чтобы каждая пострадавшая семья получила помощь без лишней бюрократии", — подчеркнул Кулеба.

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