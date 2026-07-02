После атаки РФ киевляне подали более 350 заявлений о поврежденном имуществе, - Кулеба
Более 350 сообщений о повреждении имущества поступило от жителей Киева после массированной российской атаки на столицу. Самые большие разрушения зафиксированы в Дарницком районе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, в результате обстрела в Киеве повреждены десятки многоквартирных домов, а часть из них разрушена полностью.
"На данный момент по Киеву поступило уже более 350 сообщений о повреждении имущества", — сообщил Кулеба.
Больше всего пострадал Дарницкий район
По словам чиновника, самая сложная ситуация сохраняется в Дарницком районе, где повреждено более 40 жилых домов. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Всего по Украине после российских ударов за сутки через приложение "Дия" поступило уже более 880 сообщений о поврежденном имуществе.
Пострадавшим помогают оформить компенсацию
В настоящее время районные комиссии проводят обследование домов, определяют степень разрушений и потребность людей во временном жилье.
По завершении обследований информация будет внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это станет основанием для участия в программе "еВосстановление" или проведения капитальных ремонтов.
В штабах, развернутых в пострадавших районах столицы, сотрудники ЦНАП консультируют жителей по вопросам оформления помощи.
"Местные органы самоуправления должны оперативно провести обследование, обеспечить людей временным жильем и организовать работу штабов так, чтобы каждая пострадавшая семья получила помощь без лишней бюрократии", — подчеркнул Кулеба.
Что предшествовало
- После массированной российской атаки в Киеве подтверждена гибель 21 человека, ещё более 80 пострадали, есть пропавшие без вести. Спасатели работают на 15 объектах. Самые большие разрушения в Дарницком районе столицы, где разрушена часть многоэтажного дома.
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