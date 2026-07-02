Після атаки РФ кияни подали понад 350 повідомлень про пошкоджене майно, - Кулеба

Понад 350 повідомлень про пошкодження майна надійшло від мешканців Києва після масованої російської атаки на столицю. Найбільше руйнувань зафіксували у Дарницькому районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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За його словами, внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені десятки багатоквартирних будинків, а частина з них зруйнована повністю.

"Станом на зараз по Києву надійшло вже понад 350 інформаційних повідомлень про пошкодження майна", – повідомив Кулеба.

Найбільше постраждав Дарницький район

За словами урядовця, найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі, де пошкоджено понад 40 житлових будинків. На місці продовжується пошуково-рятувальна операція.

Загалом по Україні після російських ударів за добу через застосунок "Дія" подали вже понад 880 повідомлень про пошкоджене майно.

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Постраждалим допомагають оформити компенсацію

Наразі районні комісії проводять обстеження будинків, визначають ступінь руйнувань та потребу людей у тимчасовому житлі.

Після завершення обстежень інформацію внесуть до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це стане підставою для участі у програмі "єВідновлення" або проведення капітальних ремонтів.

У штабах, розгорнутих у постраждалих районах столиці, працівники ЦНАПів консультують мешканців щодо оформлення допомоги.

"Місцеві органи самоврядування мають оперативно провести обстеження, забезпечити людей тимчасовим житлом та організувати роботу штабів так, щоб кожна постраждала родина отримала допомогу без зайвої бюрократії", – наголосив Кулеба.

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