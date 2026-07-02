Через російський удар у Києві загорівся Інститут біохімії НАН України
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня виникла пожежа у будівлі Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці інституту у Facebook.
У науковій установі зазначили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Після ліквідації займання працівники планують розпочати прибирання та просушування приміщень.
"Постраждалих нема. Що не згоріло, те залито. Після обіду догасять і можна буде прибирати та сушити", – повідомили в Інституті біохімії.
В інституті також повідомили, що морозильні камери, в яких зберігаються наукові матеріали, продовжують працювати. Керівник установи перебуває на робочому місці та координує подальші дії.
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