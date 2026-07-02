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Новости Обстрелы Киева
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В результате российского удара в Киеве загорелся Институт биохимии НАН Украины

Во время атаки РФ пострадало здание научного учреждения

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля в здании Института биохимии имени А. В. Палладина Национальной академии наук Украины возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице института в Facebook.

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В научном учреждении отметили, что в результате пожара никто не пострадал. После ликвидации возгорания сотрудники планируют приступить к уборке и просушке помещений.

"Пострадавших нет. То, что не сгорело, залито водой. После обеда огонь потушат, и можно будет убирать и сушить", - сообщили в Институте биохимии.

В институте также сообщили, что морозильные камеры, в которых хранятся научные материалы, продолжают работать. Руководитель учреждения находится на рабочем месте и координирует дальнейшие действия.

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