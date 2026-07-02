У Києві після атаки пошкоджено 23 заклади освіти у чотирьох районах. ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок масованої атаки російських військ пошкоджень зазнали 23 заклади освіти у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та Печерському районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського у Фейсбуці.

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Наслідки атаки для навчальних закладів

За його словами, пошкоджено десять дитячих садків, десять шкіл, два заклади позашкільної освіти та один заклад професійної освіти.

У більшості будівель вибуховою хвилею вибиті вікна та пошкоджені двері. В окремих закладах пошкоджені фасади, дахи, внутрішні приміщення та дитячі майданчики.

"Найголовніше – під час атаки ніхто з дітей і працівників закладів освіти не постраждав. Наразі всі пошкоджені будівлі обстежують фахівці. Після оцінки руйнувань місто оперативно розпочне необхідні відновлювальні роботи, щоб заклади були готові до нового навчального року", – зазначив посадовець.

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Скільки закладів постраждало за час війни

За його даними, від початку повномасштабної війни у Києві вже пошкоджено 308 закладів освіти.

Серед них 122 дитячі садки, 154 школи, шість закладів позашкільної освіти, 15 закладів професійної освіти, один заклад вищої освіти та один інклюзивно-ресурсний центр.

Російська армія 2 липня здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням безпілотників і ракет. Пошкодження зафіксовані в усіх районах міста.

Наразі відомо про 22 загиблих, 100 поранених, рятувальна операція триває.

Від мешканців Києва надійшло понад 350 повідомлень про пошкодження майна.

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