Рашисти атакували чотири АЗС на Сумщині від ночі. Попередньо, є постраждалі. ФОТО

Від ночі російські окупанти чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних.



У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА", - йдеться в повідомленні.

За даними в.о. мера Сум, внаслідок влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми є постраждалі.

Їхня кількість уточнюється.

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