Рашисти атакували чотири АЗС на Сумщині від ночі. Попередньо, є постраждалі. ФОТО
Від ночі російські окупанти чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних.
У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА", - йдеться в повідомленні.
За даними в.о. мера Сум, внаслідок влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми є постраждалі.
Їхня кількість уточнюється.
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