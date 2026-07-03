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Новини Фото Обстріли Сумщини Атаки дронів на АЗС
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Рашисти атакували чотири АЗС на Сумщині від ночі. Попередньо, є постраждалі. ФОТО

Від ночі російські окупанти чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних.

У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА", - йдеться в повідомленні.

За даними в.о. мера Сум, внаслідок влучання по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста Суми є постраждалі.

Їхня кількість уточнюється.

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РФ атакує АЗС на Сумщині: щонайменше 4 удари з ночі

Автор: 

АЗС (2004) обстріл (34993) Сумська область (4868)
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