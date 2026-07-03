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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Рашисты атаковали четыре АЗС в Сумской области с ночи. Предварительно, есть пострадавшие. ФОТО

С ночи российские оккупанты четыре раза атаковали автозаправочные станции в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Недригайловской громаде пострадала женщина. В Сумской громаде - как минимум трое гражданских лиц.

В Сумах россияне дважды атаковали автозаправочную станцию. По предварительной информации, повторный удар был нанесен реактивным БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным и.о. мэра Сум, в результате попадания в одну из автозаправочных станций в Заречном районе города Сумы есть пострадавшие.

Их количество уточняется.

Читайте: Сутки в Сумской области: погибли пять человек, среди них ребенок, десятки раненых. ФОТОрепортаж

Россия атакует АЗС в Сумской области: как минимум 4 удара с ночи

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АЗС (462) обстрел (33636) Сумская область (4317)
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