Рашисты атаковали четыре АЗС в Сумской области с ночи. Предварительно, есть пострадавшие. ФОТО

С ночи российские оккупанты четыре раза атаковали автозаправочные станции в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В Недригайловской громаде пострадала женщина. В Сумской громаде - как минимум трое гражданских лиц.



В Сумах россияне дважды атаковали автозаправочную станцию. По предварительной информации, повторный удар был нанесен реактивным БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным и.о. мэра Сум, в результате попадания в одну из автозаправочных станций в Заречном районе города Сумы есть пострадавшие.

Их количество уточняется.

Читайте: Сутки в Сумской области: погибли пять человек, среди них ребенок, десятки раненых. ФОТОрепортаж