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Рашисты атаковали четыре АЗС в Сумской области с ночи. Предварительно, есть пострадавшие. ФОТО
С ночи российские оккупанты четыре раза атаковали автозаправочные станции в Сумской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Недригайловской громаде пострадала женщина. В Сумской громаде - как минимум трое гражданских лиц.
В Сумах россияне дважды атаковали автозаправочную станцию. По предварительной информации, повторный удар был нанесен реактивным БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным и.о. мэра Сум, в результате попадания в одну из автозаправочных станций в Заречном районе города Сумы есть пострадавшие.
Их количество уточняется.
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