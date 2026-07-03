Доба на Сумщині: загинуло п’ятеро людей, серед них дитина, десятки поранених. ФОТОрепортаж

Унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули п'ятеро людей, зокрема дитина. Ще понад 20 мирних жителів дістали поранення в кількох громадах регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Найбільших втрат зазнала Роменська громада, де ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Загинули 76-річний чоловік, жінки віком 39 і 26 років, а також дівчинка віком 1 рік і 8 місяців. Поранення дістали чоловіки 33, 35 та 62 років.

У Річківській громаді внаслідок удару російського дрона загинула 49-річна жінка, ще один 47-річний чоловік зазнав поранення.

Поранених зафіксували в кількох громадах області

У Сумській громаді після влучання безпілотника травмовано чоловіків 51 і 64 років, 18-річну дівчину та 23-річну жінку. Крім того, внаслідок удару керованою авіабомбою постраждали жінки віком 55, 55, 56 і 65 років, дівчата 9, 11, 11, 13 і 14 років, а також чоловіки 31, 48, 49 і 55 років.

У Білопільській громаді через скидання вибухівки з дрона поранено чоловіків 53 і 63 років.

У Ворожбянській громаді внаслідок атаки безпілотника травм зазнали 55-річний чоловік і 53-річна жінка.

У Садівській громаді після удару БпЛА поранення дістали чоловіки віком 69 і 70 років, а також жінки 52 і 67 років.

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Наслідки атак



















