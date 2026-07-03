У Сумській області посилили захист заправок і створюють мобільні АЗС

У Сумській області посилюють захист автозаправних станцій через постійні обстріли з боку Росії та ризики для критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівництва Сумської обласної військової адміністрації.

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Заправки під захистом і нова координація

У регіоні напрацювали механізм стабільного забезпечення пальним навіть під час атак. Зокрема, спрощують процедури для швидкого розгортання тимчасових мобільних АЗС.

До обговорення долучилися представники паливних мереж, місцевої влади, районних адміністрацій, а також служби ДСНС і поліції. Сторони погодили спільні дії для безперебійної роботи заправок, оскільки це важливо для життя громад і роботи екстрених служб.

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Нові правила безпеки для АЗС

Під час наради визначили конкретні вимоги до безпеки. На кожній заправці мають бути укриття для працівників і відвідувачів, якщо їх ще немає.

Також передбачено посилення інженерного захисту об’єктів, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту та регулярне інформування про загрози. Працівники повинні проходити навчання щодо дій під час небезпеки.

Оператори мають підтримувати необхідні запаси пального для потреб області. Водночас спрощення процедур для мобільних АЗС дозволить швидко замінювати пошкоджені станції.

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