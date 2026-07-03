Росія атакувала Кривий Ріг ракетою: є поранені та руйнування (оновлено)
Російські війська завдали ракетного удару по житловому району Кривого Рогу пізно увечері 2 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула.
Удар по житловій забудові та наслідки атаки
За словами Вілкула, місто було атаковане ракетою, а також існувала загроза застосування реактивних дронів у напрямку Кривого Рогу.
"Місто атаковане ворожою ракетою. У повітрі реактивні шахеди у нашому напрямку", — повідомив він.
Унаслідок удару по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками поранено двох людей. Пожежі, що виникли після влучання, вже ліквідовані.
Разом із тим триває аварійно-рятувальна операція. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків — вибиті вікна, пошкоджені балкони. У районі удару перекрито газо- та водопостачання.
Розгорнуто штаб допомоги для мешканців пошкоджених квартир.
Оновлена інформація
О 01:30 - Сім людей поранені через ракетний удар по Кривому Рогу. Трьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул.
Нагадаємо, у ніч на 3 липня Росія продовжує атакувати Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
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