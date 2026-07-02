Росія атакує Україну ввечері 2 липня, - Повітряні сили
Ввечері 2 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:02 - Харківщина: група БпЛА курсом на Ізюм.
О 18:42 - БпЛА на захід Херсонщини з півдня.
О 18:43 - БпЛА на Суми з півночі.
О 19:47 - БпЛА на Суми з півдня, а також реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 19:50 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.
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