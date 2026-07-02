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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 2 липня, - Повітряні сили

Атака шахедів

Ввечері 2 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:02 - Харківщина: група БпЛА курсом на Ізюм.

О 18:42 - БпЛА на захід Херсонщини з півдня.

О 18:43 - БпЛА на Суми з півночі.

О 19:47 - БпЛА на Суми з півдня, а також реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:50 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6062) обстріл (34871) атака (1744) Шахед (2309)
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