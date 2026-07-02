Россия атакует Украину вечером 2 июля, - Воздушные силы
Вечером 2 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:02 — Харьковская область: группа БПЛА курсом на Изюм.
В 18:42 — БПЛА на запад Херсонской области с юга.
В 18:43 — БПЛА в направлении Сум с севера.
В 19:47 — БПЛА в направлении Сум с юга, а также реактивный БПЛА в направлении Запорожья с юга.
В 19:50 — Группа БПЛА направляется в Николаевскую область с юга.
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