Россия атакует Украину вечером 2 июля, - Воздушные силы

Вечером 2 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:02 — Харьковская область: группа БПЛА курсом на Изюм.

В 18:42 — БПЛА на запад Херсонской области с юга.

В 18:43 — БПЛА в направлении Сум с севера.

В 19:47 — БПЛА в направлении Сум с юга, а также реактивный БПЛА в направлении Запорожья с юга.

В 19:50 — Группа БПЛА направляется в Николаевскую область с юга.

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