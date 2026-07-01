Батька-одинака мобілізували у Кривому Розі: начальник ТЦК каже, що рішення суду не доводить, що він сам утримує дитину

Начальник Покрово-Тернівського районного ТЦК та СП, полковник Микола Короленко виступив у Верховній Раді щодо питання мобілізації батька-одинака у Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

30 червня Рада викликала його до парламенту для виступу.

Він підтвердив, що Бронов Кирило дійсно перебуває на військовому обліку у Покрово-Тернівському ТЦК.

19 червня до ТЦК через ЦНАП надійшла заява на відстрочку чоловіка.

"П.4 ст.23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини:

1) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутним, оголошений померлим;

2) відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

3) коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду.

Водночас Короленко заявив, що Бронов надав документи на відстрочку, а саме з підстав самостійного виховання та утримання дитини.

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"Документом є рішення суду по встановленню факту самостійного утримання та виховання дитини. Отже, Броновим Кирилом Геннадійовичем на підтвердження факту самостійного виховання та утримання було надано копію рішення Саксаганського районного у м. Кривий Ріг суду від 3 липня 2025 року.

Згідно даного рішення було встановлено такі обставини: 1) розірвання шлюбу; 2) після розірвання шлюбу прізвище Броновї Марини Юрівної залишити таким; 3) визначити місце проживання малолітньої дитини Бронової Віолети Кирилівної разом з батьком.

Однак наголошує на тому, що рішення Саксаганського районного суду від 3 липня 2025 року не встановлено факту самостійного виховання та утримання цієї дитини", - пояснив він.

Також Короленко заявив, що факт того, що шлюб між подружжям розірвано сам по собі не встановлює того, що військовозобов'язаний виховує їхню спільну дитину.

"Під час перевірки документів, що було надано відповідною особою, дане рішення було сфальсифіковано, про що маються ознаки відрізнення від того, що надавав військовозобов'язаний, і те, що знаходиться на сайті судочинства.

Тому цьому громадянину було відмовлено в наданні права на відстрочку", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі до ТЦК забрали батька-одинака: 5-річна дівчинка залишилася у дитсадку і перебуває під опікою завідуючої.

На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За інформацією омбудсмена, чоловік раніше двічі офіційно звертався до Криворізького ТЦК із пакетом документів для оформлення законної відстрочки від призову, проте в обох випадках отримував безпідставні відмови.

Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька-одинака.

У ТЦК повідомляли, що батька-одинака направили у військову частину.

1 липня стало відомо, що чоловіка відпустили і він перебуває вдома із донькою.

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