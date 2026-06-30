Батько-одинак з Кривого Рогу відправлений у військову частину, відстрочки він не мав, - Дніпропетровський ОТЦК

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП відреагував на скандал із примусовою мобілізацією 34-річного батька-одинака 5-річної доньки. За версією військових, громадянин надав документи на відстрочку із розбіжностями, а сам факт розірвання шлюбу не доводить самостійного виховання дитини.

Про це йдеться у повідомленні терцентру, інформує Цензор.НЕТ.

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Отримання відстрочки

За даними ТЦК, 34-річний громадянин тривалий час не мав офіційно оформленого права на звільнення від призову. 8 червня 2026 року йому було офіційно надіслано повістку з вимогою з’явитися 18 червня до Покровсько-Тернівського районного ТЦК м. Кривий Ріг, проте чоловік у визначений час не прибув.

Замість візиту до ТЦК, наступного дня, 19 червня, військовозобов'язаний через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) надіслав заяву на отримання відстрочки.

"До заяви він приклав рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 03 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні. Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року – залишається відкритим", - зазначено в заяві відомства.

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Звинувачення у розбіжностях та позиція ТЦК щодо ролі матері

У Дніпропетровському ОТЦК наголосили, що судове рішення про визначення місця проживання дитини дійсно є законною підставою для відстрочки, проте у цьому конкретному випадку державна база даних видала інші відомості, ніж папери чоловіка.

"Важливо зауважити, що після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац 'встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні' був відсутній. Рішенням Саксаганського суду за справою № 212/5012/24 вирішено виключно: 'Розірвати шлюб; після розірвання шлюбу прізвище залишити таким же…', а факт перебування дитини на утриманні в рішенні відсутній. Отже, враховуючи розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки", - пояснили у відомстві.

Крім того, представники терцентру висловили позицію щодо статусу батьків-одинаків після розлучення:

"Наголошуємо, що факт того, що шлюб між чоловіком та дружиною було розірвано, не встановлює того факту, що військовозобов’язаний виховує спільну з колишньою дружиною неповнолітню дитину самостійно. Тобто мати, так само як і батько, може і повинна виховувати їхню спільну дитину".

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Що з чоловіком?

Враховуючи виявлені факти, 29 червня 2026 року група оповіщення затримала чоловіка як порушника правил обліку і доставила до Покровсько-Тернівського ТЦК.

Комісією ВЛК він був визнаним придатним до військової служби, мобілізований та направлений до військової частини, додав терцентр.

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